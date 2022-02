Ucraina, Putin manda l’esercito nel Donbass. Onu: rischio grande guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Precipita drammaticamente la crisi in Ucraina. Con una mossa a sorpresa, la sera del 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha dapprima annunciato il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, per poi ordinare l’invio di truppe nella regione del Donbass con lo scopo - è la versione del Cremlino - di «assicurare la pace». Non si è fatta attendere la replica del presidente ucraino, Volodimyr Zelensky: «Non abbiamo paura della Russia», ha detto in un discorso alla nazione, ribadendo che gli ucraini non cederanno «un solo pezzo» del Paese. Gli Usa, intanto, hanno spostato per la notte i propri diplomatici in Polonia per motivi di sicurezza.

L’Onu: «Rischio reale di un grande conflitto»

In una riunione d’urgenza del consiglio di sicurezza, l’Onu ha sottolineato che «il rischio di un grande conflitto» in Ucraina «è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi». Per gli Stati Uniti quello della Russia è stato non solo «un attacco all’Ucraina», ma «un attacco alla sovranità di ogni stato membro dell’Onu» che «avrà conseguenze rapide e gravi». La Russia però pare voler giocare su più tavoli: «Rimaniamo aperti alla diplomazia e a una soluzione diplomatica ma non permetteremo un nuovo bagno di sangue» nel Donbass, sottolinea l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia.

Loading...

Lavrov ancora pronto a vedere Blinken

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è ancora pronto a incontrarsi con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. «Anche nei momenti più difficili... noi diciamo: siamo pronti alle trattative», ha detto Zakharova in dichiarazioni trasmesse su Youtube. Come è noto, un incontro tra Blinken e Lavrov è previsto per giovedì a a Ginevra. «Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra», replica l’omologo ucraino, Sergiy Kyslytsya. «I confini - ha concluso - non cambieranno».

L’Occidente condanna, la Cina chiede moderazione

L’Occidente intanto si affretta a condannare le azioni di Vladimir Putin, con gli Usa che vareranno già nelle prossime ore nuove sanzioni nei confronti della Russia. Pronto anche un ordine esecutivo che proibisce nuovi investimenti, attività commerciali e finanziarie da parte degli americani per, da o nelle cosiddette regioni separatiste dell’Ucraina. Anche il Regno Unito è pronto ad annunciare nuove sanzioni mentre l’Unione Europea ribadisce il suo «incrollabile supporto all’indipendenza, alla integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina» e si dice pronta a reagire con «sanzioni dirette nei confronti di chi è coinvolto in quest’azione illegale». In particolare, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Zelensky, ha ribadito il pieno sostegno dell’Ue all’integrità del Paese. «L’iniziativa russa - scrive Michel in un tweet - è un attacco contro il diritto e l’ordine internazionale». Dalla Cina, invece, arriva un invito a tutte le parti a «esercitare moderazione. Tutti i Paesi - ha detto l’ambasciatore all’Onu, Zhang Jun - dovrebbero risolvere le controversie con mezzi pacifici in linea con la Carta delle Nazioni Unite». Per il Giappone la «Russia ha violato le leggi internazionali».