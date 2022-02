Ucraina, Putin parla di dialogo ma gli Usa insistono: russi in posizione d’attacco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quel tavolone lunghissimo sembra voler dare l’idea di una distanza che non sarà facile accorciare, anche se questa volta è il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, e non un ospite straniero, a doversi accomodare a quattro metri da Vladimir Putin. Eppure, mentre fra Mosca e l’Occidente prosegue lo scambio di accuse - l’allarme di americani ed europei per un’invasione data da molti come imminente, e bollata dai russi come frutto di “isterismi” - il messaggio che il presidente russo ha voluto trasmettere lunedì è di disponibilità a negoziare ancora con Nato e Stati Uniti sul fronte della sicurezza in Europa.

Un cambio di tono accompagnato dalla prima dichiarazione rassicurante, dopo settimane, da parte di Sergej Shoigu, il ministro della Difesa che Putin ha incontrato separatamente (ma allo stesso tavolo). Ricordando che le manovre in corso stanno impegnando quasi tutte le flotte e i distretti militari, oltre alle forze schierate in Bielorussia, Shoigu ha detto a Putin che «una parte di queste esercitazioni si avvia alla conclusione, altre termineranno a breve».

Ma nelle regioni confinanti con l’Ucraina, è convinto il Pentagono, la mobilitazione dei russi è in fase di crescita. La Cnn riferisce la chiusura dell’ambasciata americana a Kiev, e il fatto che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è stato nuovamente informato del rischio di attacco per domani, mercoledì 16. Data che non viene fatta per la prima volta, ha notato scettico Zelenskyj che per quel giorno ha piuttosto proclamato una giornata di unità nazionale. Ma un’altra tv americana, la Cbs, alcune truppe al confine si sarebbero spostate in posizione di tiro.

Riconoscere Donetsk e Luhansk

Un’altra carta che il presidente russo potrebbe riservarsi di tenere da parte come arma di pressione è la richiesta della Duma russa di riconoscere le regioni separatiste di Donetsk e Luhansk nel Donbass ucraino. Finora Mosca ha evitato questo passo: riconoscere l’indipendenza autoproclamata dai due regimi filorussi sarebbe una sfida aperta a Kiev in grado di far precipitare la situazione e decretare la fine del tentativo di pacificazione impostato negli Accordi di Minsk.

Il Parlamento russo ne discuterà martedì: ma ora l’attenzione è soprattutto sul documento di 10 pagine che, ha detto Lavrov, è la risposta alle controproposte inviate da Nato e Casa Bianca alle richieste di Mosca: impegno a non accettare l’Ucraina nella Nato; a non schierare presso i confini russi armamenti che possano costituire per Mosca una minaccia; passo indietro della Nato nei Paesi divenuti membri dopo il 1997.