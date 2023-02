Ucraina ultime notizie. Parlamento Ue chiede invio aiuti militari, anche aerei, Tajani: attacchi russi sui civili inaccettabili

13:24 Vie libera Parlamento Ue, ”aiuti a Kiev finché serve, anche invio jet”

Via libera dell’Eurocamera alla risoluzione, presentata ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, in cui si chiede di fornire a Kiev “aiuti militari per tutto il tempo necessario”. Nel testo si invita la Commissione a “prendere in seria considerazione la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e un aumento delle munizioni. Il via libera è arrivato con 444 voti favorevoli, 26 no e 37 astensioni. La risoluzione chiede di utilizzare i beni russi congelati dall’Ue per ricostruire l’Ucraina, rafforzare le sanzioni contro Mosca e i suoi alleati e avviare i negoziati di adesione con Kiev quest’anno.

Gli eurodeputati esortano anche l’Ue e gli Stati membri e i loro alleati a rendere più efficaci le sanzioni già in vigore e ad adottare misure urgenti per bloccare qualsiasi tentativo di eludere tali misure restrittive. Il testo chiede inoltre un regime legale che consenta la confisca dei beni russi congelati dall’Ue e che questi beni siano utilizzati per ricostruire il l’Ucraina e per risarcire le vittime della guerra.

Il testo sottolinea infine che la guerra di aggressione russa ha cambiato radicalmente la situazione geopolitica in Europa e ribadisce il loro sostegno alla decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di candidato all’Ue all’Ucraina la scorsa estate. Guardando al futuro, i deputati chiedono che sia completato il quadro giuridico che consente la confisca dei beni russi congelati dall’Ue. Questi beni dovrebbero poi essere utilizzati per ricostruire il Paese e per risarcire le vittime della guerra. Inoltre, sottolineano che, una volta terminata la guerra, la Russia dovrà essere costretta a pagare le riparazioni per contribuire in modo sostanziale alla ricostruzione dell’Ucraina.