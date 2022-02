Ucraina, Mosca frena sul riconoscimento del Donbass: «Sarebbe contro gli accordi di Minsk»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente russo Vladimir Putin ha «preso nota» della richiesta della Duma - il ramo basso del Parlamento di Mosca - di riconoscere le autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, nel sud-est ucraino, ma un’iniziativa del genere non rispetterebbe gli accordi di Minsk. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Nelle scorse ore, gli Stati Uniti avevano condannato l’ipotesi di un riconoscimento.

Da Mosca giunge dunque un nuovo segnale di non voler forzare la mano in Ucraina. Il riconoscimento delle Repubbliche autonome da parte del Cremlino avrebbe infatti costituito una pesante ipoteca sulla strada della de-escalation.

Sul terreno tutavia la situazione rimane tesa. Finora la Nato non ha notato nessun segno chiaro di de-escalation sul terreno in Ucraina, anzi le truppe russe «sono aumentate non diminuite». Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg oggi a Bruxelles. «Stiamo monitorando molto da vicino cosa accade», ha aggiunto. «Allo stesso tempo registriamo le aperture di Mosca al dialogo diplomatico e siamo pronti in questo senso. Ma stiamo ancora aspettando la reazione della Russia alle nostre risposte scritte inviate il 26 di gennaio». «È possibile un accordo con la Russia - ha detto ancora Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles - noi non siamo una minaccia, siamo pronti al dialogo. Non abbiamo alcun piano di dispiegare apparati offensivi in Ucraina, ma non possiamo derogare dai nostri principi base».

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è su questa posizione: «A dire la verità, non abbiamo ancora visto alcun ritiro» da parte della truppe russe «ne abbiamo solo sentito parlare». Intervistato in un campo di addestramento militare nell’Ucraina occidentale, Zelensky ha aggiunto che quando le truppe russe si ritireranno «lo vedranno tutti, non solo l’esercito. Ma per ora sono solo parole».

La posizione è simile a quella espressa dal segretario di Stato Usa Antony Blinken («Non abbiamo ancora visto una rimozione delle forze che circondano l’Ucraina, alcun ritiro, alcun termine delle cosiddette esercitazioni nelle quali la Russia sostiene di essere impegnata») e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: «Una de-escalation sarebbe benvenuta ma mancano segni tangibili da parte della Russia» ha scritto su Twitter, a seguito di uno scambio con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.