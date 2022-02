Russia inizia esercitazioni ed evacua ambasciata. GB: pronti a schierare 1000 uomini

Nell’attesa, Unione Europea e Nato hanno risposto per scritto alla lettera inviata dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sulla sicurezza in Europa. La risposta coordinata invita Mosca al dialogo nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Fonti europee riferiscono che la risposta è stata coordinata con la Nato e che non comprende nuove ipotesi di sicurezza, come quella di trasformare l’Ucraina in un paese neutrale come la Finlandia. «Ho risposto a nome dei paesi membri dell’Ue alle lettere che hanno ricevuto dal ministro Lavrov. Tensioni e disaccordi vanno risolti attraverso il dialogo e la diplomazia. Chiediamo alla Russia una de-escalation e una marcia indietro rispetto alla concentrazione militare in e attorno all’Ucraina e in Bielorussia», ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell.



Ucraina: pressione psicologica. Kiev inizia esercitazioni

Le fibrillazioni su campo, però, rimangono. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito le operazioni russe come una strategia di «pressione psicologica» contro Kiev. «L’accumulo di forze al confine è la pressione psicologica dei nostri vicini», ha affermato Zelensky in un comunicato. «Oggi abbiamo abbastanza forze per difendere con onore il nostro Paese», ha aggiunto.

In un comunicato rilasciato dal ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, Kiev critica in particolare le esercitazioni navali sulla sua costa meridionale, evidenziando che la presenza di navi russe rende «virtualmente impossibile» muoversi nel Mar Nero e Azov. Il comportamento della Russia, dice il comunicato, mostra «palese mancanza di rispetto per le regole e i principi della legge internazionale» e rientra in una «guerra ibrida» contro l’Ucraina.

Il Paese ha avviato oggi a sua volte delle esercitazioni militari, con l’impiego di droni armati e razzi anti carro forniti dagli Stati Uniti e da altri Paesi Nato. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov. Le manovre delle forze ucraine si protrarranno fino al 20 di questo mese, la stessa data in cui Mosca ha annunciato la fine delle esercitazioni congiunte con la Bielorussia e a cui intendono rispondere.

Ucraina: dagli Usa supporto limitato all’intelligence

Non mancano divergenze anche all’interno delle stesse coalizioni di alleati. L’Ucraina denuncia che gli Stati Uniti inviano a Kiev solo informazioni di «valore limitato sulla pianificazione militare russa», come ha spiegato una fonte della presidenza ucraina, citata dal Washington Post. Per questo, i senatori della Commissione intelligence sollecitano, Repubblicani e Democratici insieme, l’Amministrazione Biden a condividere più intelligence con l’Ucraina. «La Russia è l’aggressore, e abbiamo bisogno di armare l’Ucraina con le informazioni di importanza critica necessarie per difendere il Paese», hanno scritto in una lettera indirizzata al Presidente. La Casa Bianca sostiene invece di aver reso pubblica una quantità straordinaria di informazioni riservate, incluse immagini satellitari e da altre fonti, sui siti del dispiegamento militare russo e dei piani per deporre il governo ucraino.