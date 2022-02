Ucraina, esercitazioni militari Russia-Bielorussia proseguiranno. Colloquio telefonico Putin-Macron

L’agenzia russa: 950mila residenti Donbass chiedono cittadinanza russa

Sempre secondo la Tass, sono 950mila i residenti del Donbass che hanno richiesto la cittadinanza russa, mentre oltre 770mila l’hanno già ottenuta. L’agenzia ha citato il deputato della Duma di Stato della regione di Rostov, Viktor Vodolatsky: «Il numero totale di coloro che hanno presentato domanda è di circa 950mila. Le persone ora continuano a rivolgersi ai servizi di migrazione e a scrivere domande per ottenere la cittadinanza russa», ha aggiunto.

40mila profughi giunti a Rostov dal Donbass

L’agenzia Interfax, citando Alexander Chupriyan, ministro ad interim per le situazioni di emergenza, ha riferito che sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov. «Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea», ha detto il ministro.

Il G7 Esteri: Mosca scelga la diplomazia. Putin supervisiona l’esercitazione strategica

Germania, Francia e Italia hanno chiesto ai propri connazionali in Ucraina di lasciare il Paese. Il presidente Usa Joe Biden ha convocato una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale, sulla base di informazioni secondo le quali la Russia potrebbe «lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento». Sulla crisi si è espresso anche il G7 Esteri: «Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe». «Gli Alleati occidentali non possono continuare ad offrire per sempre ramoscelli d’ulivo mentre la Russia conduce test missilistici e ammassa le truppe lungo il confine con l’Ucraina», ha ricordato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Se infatti da una parte Nato e Usa cercano di mantenere aperto il dialogo diplomatico, la Federazione russa ha mostrato i muscoli (nucleari). Dal Mare di Barents alle coste del Caspio, dal Mar Nero alla penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente: al culmine delle tensioni con l’Occidente, da ogni angolo dell’immenso territorio russo una selva di missili, compresi gli ipersonici Tsirkon, si è levata per un’esercitazione strategica supervisionata direttamente da Vladimir Putin, con al fianco il fedelissimo presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko.

Ucraina: proseguono le esercitazioni militari russe in Bielorussia

Gb, Mosca pianifica più grande guerra in Europa dal 1945

Le prove suggeriscono che la Russia stia pianificando «la più grande guerra in Europa dal 1945», ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco, che si è svolta sabato 19 febbraio. In un certo senso, «il piano è già iniziato», ha aggiunto il premier, secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall’area circostante a Kiev.