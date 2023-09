Ucraina: Russia, tre droni Kiev abbattuti in Crimea. Taiwan: rilevati 103 aerei da guerra cinesi attorno all'isola

12:15 Russia: dopo Kim arriva il capo della diplomazia cinese, fresco di colloqui con Sullivan

Wang Yi in Russia. Dopo l’accoglienza riservata dal presidente russo Vladimir Putin al leader nordcoreano Kim Jong Un, il capo della diplomazia cinese arriva nella Federazione russa a seguito dell’incontro che ha avuto a Malta con il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan. Washington e Pechino vogliono ulteriori colloqui “ai massimi livelli” nei prossimi mesi, hanno confermato dalla Casa Bianca dopo l’incontro tra Wang e Sullivan “nell’ambito dell’impegno in atto per mantenere aperti canali di comunicazione e gestire in modo responsabile le relazioni”, un colloquio incentrato su “questioni cruciali nelle relazioni bilaterali Usa-Cina”, compresa l’invasione russa dell’Ucraina. Il cardinale Matteo Zuppi è rientrato da pochi giorni dalla quarta tappa, in Cina (dopo Kiev, Mosca e a Washington), della missione di pace per l’Ucraina voluta da Papa Francesco. Ora, secondo il ministero degli Esteri di Pechino, Wang arriva in Russia per il “18esimo round di consultazioni sulla sicurezza strategica” (che andranno avanti fino al 21 settembre, dopo che russi e nordcoreani hanno fatto sapere di aver parlato di “cooperazione militare”) su invito di Nikolai Patrushev segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Colloqui incentrati sulla “sicurezza” mentre Mosca continua a cercare sostegno e prosegue il conflitto in Ucraina. Per i media russi, il viaggio di Wang serve anche a gettare le basi per una possibile visita di Putin nel gigante asiatico. Secondo l’agenzia Tass, il capo della diplomazia cinese incontrerà il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il conflitto in Ucraina sarà in cima all’agenda. Parleranno anche “della diffusione delle forze Nato e dell’infrastruttura nella regione” e di un maggiore coordinamento a livello di organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite ai Brics, dalla Sco all’Apec.