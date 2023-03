Ucraina, salario minimo, no a Piantedosi e termovalorizzatore Roma: i (possibili) dossier di convergenza tra Pd e M5s

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’affermazione alle primarie del Pd di Elly Schlein, nuova segretaria del partito, delinea alcuni temi su cui si potrebbe sviluppare una convergenza tra i Dem, sotto la nuova guida, e i Cinque Stelle a trazione Giuseppe Conte. Si va dalla posizione dell’Italia sulla crisi in Ucraina, a quella sull’introduzione del salario minimo, al pressing rivolto contro il ministro dell’Interno Piantedosi dopo la tragedia dei migranti a Steccato di Cutro, nel crotonese, fino al tema dei rifiuti, con la costruzione di un termovalorizzatore a Roma. Conte ha salutato con favore l’elezione di Schlein. «Mi confronterò con lei», ha spiegato. Ma anche messo in evidenza le difficoltà che dovrà affrontare la segretaria di «un partito di antica tradizione». Di alleanza non si parla, di «misurarsi su obiettivi concreti» sì. Conte e Schlein hanno partecipato alla manifestazione indetta a Firenze dai sindacati dopo le violenze al Liceo classico Michelangiolo, a difesa della scuola e della Costituzione.

«Se noi ci troviamo qui con il segretario del Pd - ha detto l’ex presidente del Consiglio - vuol dire che su partite concrete noi ci siamo, che riguardano tutti, non solo le forze progressiste, siamo in piazza per difendere principi costituzionali, il problema non è il primato e le leadership della sinistra: a noi interessa come M5s lavorare per rafforzare l’azione politica di forze progressiste. Se col nuovo vertice del Pd questo dialogo rafforzerà questo orizzonte ben venga per tutta l’Italia».

«Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico - ha detto Schlein -, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista, credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo». I temi, ha aggiunto la segretaria Dem, sono «la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l’autonomia differenziata». Ma non solo.

Ucraina

L'appoggio al governo Meloni sulla linea atlantista di sostegno anche militare all'Ucraina, fin qui garantito fortemente dall'ex segretario Enrico Letta, potrebbe affievolirsi ora che l'asse del partito si è spostato a sinistra e più vicino alle posizioni del M5s di Giuseppe Conte. Un primo test sarà il voto sulle mozioni che accompagneranno le comunicazioni della premier alla Camera il 22 marzo in vista del Consiglio europeo.

Parlando col New York Times, in una corrispondenza da Roma che ha tracciato il suo profilo di «donna che sta scuotendo la politica italiana» dopo essere stata eletta a sorpresa segreteria dei Democratici, Schlein ha preso le distanze dalla posizione del Movimento 5 stelle sull’ Ucraina. Ha descritto il suo partito come totalmente a sostegno di Zelensky e del suo popolo contro l’«invasione criminale» della Russia e ha ricordato che il Pd ha votato per mandare armi anche quest’anno «perché ora è necessario».