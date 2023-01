Ambasciata Ucraina, visita Papa sarebbe vero passo verso la pace

12:30 Kiev, ieri lanciati 5 missili Kh-22, uno su condominio Dnipro

Il comando dell’aeronautica ucraina ha riferito che la Russia ha utilizzato cinque bombardieri supersonici a lungo raggio Tupolev Tu-22М3 per lanciare cinque missili Kh-22 contro l’Ucraina ieri, uno dei quali ha colpito il condominio nella città di Dnipro, uccidendo almeno 21 persone. Lo riporta il Kyiv Independent. I missili - riferiscono i militari ucraini - sono stati lanciati dal confine russo dell’oblast di Kursk e dal Mar d’Azov. “Non c’è dubbio che si trattasse di un missile Kh-22”, ha detto il comando dell’aeronautica, aggiungendo che l’Ucraina non ha “una potenza di fuoco in grado di abbattere questo tipo di missile”. Secondo Kiev, dal 24 febbraio le forze russe hanno lanciato più di 210 di questi missili contro l’Ucraina. Nessuno di loro è stato abbattuto dal sistema di difesa aerea. “Solo i sistemi missilistici antiaerei che potrebbero essere forniti all’Ucraina in futuro dai partner occidentali (come Patriot o Samp-T), sono in grado di intercettare questi obiettivi”, hanno detto i militari.