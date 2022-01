Ucraina, sale la tensione: Usa e Germania valutano rientro staff ambasciata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sale la tensione per la crisi in Ucraina. Mentre crescono i timori per un’invasione russa, il ministero degli Esteri tedesco starebbe lavorando a un piano di evacuazione dei dipendenti dell’ambasciata tedesca da Kiev, nel caso di un’ulteriore escalation provocata dalla Russia in Ucraina. È quello che scrive la Bild. Il tabloid afferma che gli Usa sono in una fase già “più concreta” e dovrebbe iniziare l’evacuazione della loro sede diplomatica già lunedì.

Berlino invia un ospedali, ma non armi

Intanto, la Germania ha annunciato che invierà un ospedale da campo, respingendo ancora una volta le richieste di Kiev per l’invio di armi. A renderlo noto è la ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht. «Berlino ha già consegnato respiratori all’Ucraina e soldati ucraini gravemente feriti sono attualmente in cura negli ospedali della Bundeswehr», ha detto la ministra al quotidiano Welt am Sonntag

«A febbraio verrà consegnato un ospedale da campo completo, compresa la formazione necessaria, il tutto cofinanziato dalla Germania con 5,3 milioni di euro», ha affermato Lambrecht.

«Siamo dalla parte di Kiev. Dobbiamo fare di tutto per ridurre l’escalation della situazione», ha aggiunto sottolineando che l’invio di «armi non sarebbe utile al momento, questo è il consenso all’interno del governo».

Usa valuta evacuazione famiglie diplomatici

Anche Washington starebbe «valutando» se evacuare le famiglie dei diplomatici Usa presenti in Ucraina. È quanto riferiscono su Twitter i giornalisti di Bloomberg Nick Wadhams e Alberto Nardelli, citando «fonti» a conoscenza del piano. Un annuncio ufficiale, scrivono, è atteso per i «prossimi giorni».