Ucraina «scioccata» dalle parole di Biden

L’Ucraina è “scioccata” dalle parole di Joe Biden. Lo riporta Cnn, citando funzionari di Kiev che hanno letto nelle affermazioni del presidente americano un via libera a Vladimir Putin a invadere il Paese. Nel corso della conferenza stampa-maratona di due ore, Biden ha detto di attendersi che Putin assuma qualche azione e invada l’Ucraina e che la risposta americana “dipenderà da cosa farà” la Russia.

Nello specifico da parte ucraina c’è sbalordimento per il fatto che il presidente americano abbia operato una distinzione “tra incursione e invasione” del paese da parte di Mosca, suggerendo che un’incursione minore non avrebbe innescato sanzioni. “Questo dà il via libera a Putin per entrare in Ucraina a suo piacimento”, ha aggiunto, sostenendo di non aver mai sentito nessuna sfumatura del genere dall’amministrazione statunitense prima d’ora. “Kiev è sbalordita”, ha aggiunto, riferendosi al governo ucraino

La Casa Bianca si è affrettata a chiarire le parole del presidente Usa spiegando che a qualsiasi attraversamento del confine ci sarà una “risposta dura e unita dagli Stati Uniti e dagli alleati”.

“Il presidente Biden è stato chiaro con il presidente russo: se qualsiasi forza militare russa si muoverà attraverso il confine dell’Ucraina” sarà un’invasione alla quale ci “sarà una risposta dura e unitaria dagli Stati Uniti e dai loro alleati”. Lo afferma la Casa Bianca, precisando le parole pronunciate da Joe Biden durante la conferenza stampa. “Biden sa inoltre che i russi hanno un copione ampio di aggressioni, inclusi i cyberattacchi e le tattiche paramilitari, e ha affermato che a queste azioni russe ci sarà una risposta decisa”, aggiunge la Casa Bianca. Un nuovo summit con Putin è “una possibilità”, dice comunque Biden.

Oggi intanto a Berlino si svolgeranno i colloqui Usa-Gb-Francia-Germania sulla crisi ucraina.