Ucraina, sulla tregua prevale lo scetticismo. Germania attiva allerta su emergenza gas

Ai mercati piace l’ipotesi tregua

Anche l’Occidente ha espresso forti perplessità sulle reali intenzioni di Putin. Usa, Regno Unito e Ue continuano a diffidare del Cremlino e sottolineano di voler attendere il passaggio dalle parole ai fatti. Mentre per il Pentagono i russi non si stanno ritirando da Kiev, ma si stanno «riposizionando» e «la minaccia» sulla capitale «non è finita». Secondo l’intelligence Uk, forze russe stanno rientrando in Bielorussia e in Russia per «riorganizzarsi e rifornirsi» dopo le pesanti perdite subite. Allo stesso tempo, alla prospettiva di una tregua sembrano credere - o almeno voler credere - i mercati, con le Borse europee in risalita e il petrolio in netto calo.

Berlino attiva allerta preventiva sul gas

Il governo tedesco ha attivato l’allerta preventiva del piano di emergenza sul gas in Germania. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia e del Clima Robert Habeck a Berlino, in una conferenza stampa al ministero, spiegando che a causa della guerra in Ucraina la Germania si prepara a un peggioramento dell’approvvigionamento del gas, attualmente comunque garantito.

Onu, quasi 4 milioni di rifugiati

Intanto, sono quasi 4 milioni - 3.901.713 - i rifugiati ucraini costretti a fuggire dal loro paese in conseguenza dell’invasione russa. La stima è dell’Onu, che conta anche 6,5 milioni di sfollati all’interno del paese.