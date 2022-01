Ucraina, tensione Usa-Russia. Biden chiama Kiev: possibile invasione a febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia sulla questione Ucraina, con gli Usa che hanno convocato per lunedì 31 gennaio una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. In una telefonata al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Joe Biden ha «ribadito la prontezza degli Stati Uniti con i suoi alleati e partner a rispondere risolutamente se la Russia invade ulteriormente l’Ucraina».

Il presidente Usa ha anche avvertito il suo omologo della «possibilità concreta che i russi invadano l’Ucraina in febbraio». Sul tema, in queste ore, si è pronunciato anche il portavoce del Pentagono John Kirby.

Il Pentagono: aumenta lo schieramento di truppe russe

«Continuiamo a vedere, anche nelle ultime 24 ore, un maggiore schieramento di forze combattenti schierate dai russi, ancora una volta, nella parte occidentale del loro paese e in Bielorussia, vicino al confine con l’Ucraina», ha sottolineato Kirby, precisando però che lo schieramento non è «marcato».

Il Pentagono ha reso noto alcune delle unità che sono state messe in stato di allerta per essere eventualmente dislocate in Europa dell’est nel caso la Russia invada l’Ucraina, per un totale di 8.500 uomini.

Tra queste, come ha riferito Kirby, figurano elementi della 82esima divisione aviotrasportata e del 18esimo Corpo aviotrasportato, entrambi basati a Fort Bragg, Carolina del nord.