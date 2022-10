Ucraina, la testimonianza: sotto le bombe a Leopoli, senza elettricità e internet

Come a Kiev e altrove, i bersagli sono stati sia infrastrutture strategiche come linee elettriche o centrali, sia obiettivi civili. La strategia russa, ancora una volta, sembra chiara: diffondere terrore indiscriminato oltre a complicare la vita e la resistenza degli ucraini. Dopo l’attacco anche comunicare è complicato e richiede accorgimenti impensabili per chi non è costretto a vivere in condizioni di guerra: «La comunicazione è parte essenziale del nostro lavoro - sottolinea Edoardo Tagliani – ma ora qui non funziona nulla. Ho già scaricato due powerbank per usare il telefonino, per fortuna la nostra auto ha ancora mezzo serbatoio pieno, così possiamo usarla per ricaricare gli smartphone».