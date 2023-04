Ucraina, 411 miliardi per la ricostruzione. Italia in campo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle costruzioni ai trasporti, dall’energia all’acciaio. Sono molteplici le opportunità per le imprese italiane nella ricostruzione dell’Ucraina, per la quale Banca mondiale e Banca europeaper gli investimenti hanno stimato un costo complessivo di 411 miliardi nell’arco di dieci anni. Opportunità che hanno cominciato a prendere concretezza nel corso della conferenza bilaterale di Roma, ai tavoli di approfondimento settore per settore e negli incontri B2B che hanno coinvolto 650 imprese italiane e 150 imprese ucraine.

Costruzioni

Tra i primi a siglare accordi c’è Webuild che ha sottoscritto un memorandum con Ukrhydroenergo, principale gestore delle centrali idroelettriche in Ucraina, che definisce l’interesse delle parti a collaborare nei prossimi tre anni per la realizzazione di nuove infrastrutture idroelettriche nel Paese. Nel dettaglio il memorandum è finalizzato a valutare la fattibilità di un eventuale sviluppo sul territorio ucraino di centrali idroelettriche o loro conversione in stazioni di pompaggio, progetti la cui realizzazione andrà poi definita nell’ambito di più specifici accordi.

Il secondo Memorandum of understanding siglato durante la conferenza bilaterale di Roma è stato quello tra il gruppo Mermec - azienda italiana per la diagnostica in campo ferroviario - e le Ferrovie nazionali ucraine Ukrzaliznycja Jsc.

Energia e agroindustria

Nel settore energetico, ha spiegato È la vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, Barbara Beltrame, «le nostre imprese si sono attivate per la fornitura di componenti di rete e attrezzature» per il ripristino del servizio elettrico nazionale. E «va indubbiamente valorizzata la collaborazione potenziale nel settore delle rinnovabili». Per l’agroindustria, arriva anche un accordo sottoscritto da Coldiretti, Filiera Italia e il consiglio agricolo ucraino, con il sostegno dei ministeri dell’agricoltura Italiano ed ucraino.

Sanità

Ci sono anche«opportunità di collaborazione in campo farmaceutico e in quello dei dispositivi medici» ha sottolineato Beltrame. E «risulta essenziale l’erogazione di servizi attraverso piattaforme digitali, in quanto unico strumento per raggiungere tutti i territori e tutti i cittadini ucraini fuori dai loro confini. Il settore dei servizi finanziari digitali sarà altrettanto importante per supportare istituzioni pubbliche e private nel percorso di ricostruzione».