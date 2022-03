Ucraina, fermi i corridoi umanitari. Il sindaco di Mariupol: Russia non rispetta la tregua

4' di lettura

Sabato 5 marzo, decimo giorno della guerra in Ucraina, si è aperto con l'annuncio di una tregua temporanea da parte del ministero della Difesa russo, per consentire l'apertura di corridoi umanitari. In particolare, i percorsi protetti concordati tra Mosca e Kiev dovranno servire per l'uscita di civili dalle località sotto assedio di Mariupol e Volnovakha. Lo stop alle armi, confermato dal leader ucraino Volodymyr Zelensky, è scattato alle 10, ora di Mosca (le 8 del mattino in Italia), ma non trova riscontro nella situazione sul campo.

A fine mattinata il sindaco di Mariupol, impegnato a organizzare l'evacuazione di circa 200mila civili dalla città sulla costa settentrionale del Mar d’Azov, prevista tra le 10 (ora italiana) e le 15, annuncia infatti su Telegram il rinvio dell’operazione “per motivi di sicurezza”, a fronte di multiple violazioni da parte delle forze armate russe, che nelle ultime ore hanno continuato a bombardare il porto strategico e i dintorni. A stretto giro, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov respinge però le accuse del sindaco e attacca: “Il regime di Kiev impedisce ai civili di lasciare Mariupol”. La città portuale, senza elettricità e acqua, è sotto assedio da giorni, colpita da diversi attacchi da parte delle truppe di occupazione russe. Sullo sfondo, continua a crescere il numero di cittadini ucraini che cerca rifugio fuori dal Paese. Le Nazioni Unite stimano un totale di almeno 1,3 milioni di rifugiati al 5 marzo, con la possibilità di arrivare a 1,5 milioni entro il 6 marzo.

Istruzioni via Telegram per l'evacuazione, poi lo stop

Questa mattina, un messaggio pubblicato sempre sul canale Telegram del Consiglio Comunale di Mariupol spiegava che il “corridoio verde umanitario” concordato con le forze di invasione russe si sarebbe articolato sulla rotta rotta Mariupol-Nikolske-Rozivka-Polohy-Orikhiv-Zaporizhzhia. Gli autobus con gli sfollati sarebbero dovuti partire da tre località della città, con la possibilità di viaggiare lungo il percorso indicato anche per i mezzi privati.

A evacuazione iniziata, con la Croce Rossa alla testa delle colonne di sfollati a garanzia della tregua, le stesse autorità locali di Mariupol hanno poi denunciato il mancato rispetto del cessate il fuoco da parte dei russi. In particolare nella regione di Zaporizhzhia, tappa finale del percorso di evacuazione dove sarebbero in corso combattimenti condotti da truppe russe. Da qui la decisione del sindaco di rinviare l'operazione per dare spazio a nuovi negoziati con le autorità militari russe. “Stiamo negoziando con la parte russa per confermare il cessate il fuoco lungo l’intero percorso di evacuazione”, spiegano fonti dell'amministrazione locale di Mariupol.



La seconda città interessata all’evacuazione umanitaria di circa 15 mila civili è Volnovakha, città dell’Ucraina orientale a poca distanza da Donetsk . Secondo quanto riferisce un parlamentare locale circa il 90% della sua area urbana è stata rasa al suolo dai bombardamenti russi. Il percorso di uscita protetto concordato si articola in questo caso sulla direttrice Volnovakha-Valerianovka -Novoandreevka- Pokrovsk-Zaporozhye.