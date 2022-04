Ucraina, Ue verso quinto pacchetto di sanzioni: opzione embargo a petrolio e carbone

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per la giornata di martedì 5 aprile sono previsti in Ucraina sette corridoi umanitari, compresa la città assediata di Mariupol. Lo annuncia la vice prima ministra Iryna Vereshcuk su Telegram. Il percorso da Mariupol è diretto a Zaporizhzhia, con mezzi propri, spiega Vereshchuk, precisando che le forze russe, «nonostante le promesse, non consentono a nessuno di recarsi a Mariupol». Inoltre «gli occupanti hanno bloccato a Mangush i rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Dopo i negoziati, sono stati rilasciati di notte e inviati a Zaporizhia». Gli altri sei corridoi sono: da Berdyansk a Zaporozhzhia con mezzo proprio; da Tokmak a Zaporozhzhia; ️mentre nella parte orientale dalla Severodonetsk a Bakhmut; da Lysychansk a Bakhmut; da Popasna a Bakhmut; dal villaggio di Gorske a Bakhmut.

Bombe a grappolo sull’ospedale pediatrico di Mykolaiv

L’esercito ucraino afferma che bombe a grappolo vietate sono state sganciate di russi sulla città di Mykolaiv: sarebbe stato colpito anche un ospedale pediatrico e ci sarebbero diverse vittime, tra cui bambini. Le sirene d’allarme hanno suonato in mattinata in quasi tutta l’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che in giornata si rivolgerà al Consiglio di sicurezza Onu a proposito delle stragi di civili a Bucha. In un video notturno accusa Mosca di montare un’operazione di «propaganda» e denuncia che la Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati.

Zelensky: campagna russa di fake news

«Stanno già lanciando una falsa campagna per nascondere la loro colpevolezza nell’uccisione di massa di civili a Mariupol. Faranno dozzine di interviste inscenate, nuove registrazioni e uccideranno persone per far credere che siano state uccise da altri», aggiunge il presidente ucraino. Anche a Sumy sono stati trovati i cadaveri di tre civili torturati. Ammonterebbe a 18500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all’Ucraina, secondo il ministero della Difesa di Kiev.

L’Ue studia il quinto pacchetto di sanzioni

Mercoledì 6 aprile sul tavolo degli ambasciatori Ue a Berlino ci sarà il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia: nel mirino porti, petrolio e carbone. L’Italia annuncia che non porrà veti, mentre Germania e Austria frenano sullo stop a Gazprom. «Non è possibile tagliare le forniture di gas russo», dice il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Intanto si tiene l’Ecofin. «La discussione» su un embargo sul petrolio e il carbone russi «è in corso, per quanto riguarda la Commissione europea è un’opzione, ma dobbiamo raggiungere un consenso tra gli Stati membri», dice il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. Francia e Germania hanno espulso diplomatici russi. Mosca ha replicato che risponderà duramente. L’ex presidente russo e vice capo del consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, ha avvertito che la Russia risponderà «in maniera proporzionale e simmetrica».