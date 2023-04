Ucraina, la Ue vuole acquistare il grano bloccato per esportarlo

Per evitare che il grano e gli altri cereali già presenti nei cinque paesi dell'Est vada perso e soprattutto impedisca di utilizzare liberamente i magazzini per i prodotti locali, la Commissione europea sta valutando opzioni per facilitare il transito. «Una delle possibilità potrebbe essere per Bruxelles di acquistare i cereali e poi rivenderli sui mercati internazionali», spiega un funzionario comunitario, che a memoria ha considerato la possibilità una prima storica.

In Polonia, le importazioni di grano sono passate da 2.375 tonnellate nel 2021 a 500.008 tonnellate lo scorso anno. Nello stesso periodo, il mais è passato da 5.863 tonnellate a oltre 1,8 milioni di tonnellate. Anche in Ungheria, Slovacchia e Romania si sono registrati aumenti analoghi. Intanto, venerdì, i Ventisette hanno raggiunto una intesa a livello diplomatico per prolungare di un altro anno la sospensione delle tariffe sui cereali ucraini.





