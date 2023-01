Ucraina ultime notizie. Bombe sulla base militare russa nel Donbass, uccisi 400 soldati. Ex generale Nato: Negoziati tregua fra febbraio e maggio

17:09 Kiev, famoso montatore di film ucciso al fronte

Il famoso montatore ucraino Viktor Onysko è stato ucciso al fronte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa ucraino su Twitter. “Così tanti ucraini coraggiosi e talentuosi stanno sacrificando le loro vite in questa guerra contro le orde dell’oscurità per proteggere la loro patria. Possa la luce della memoria dei nostri eroi risplendere eternamente”, si legge nel tweet. Come riporta la Cnn, Onysko ha lavorato a film ucraini tra cui ’The Stronghold’, ’The Rising Hawk’ e ’Viddana’. Il Centro Dovzhenko, l’archivio cinematografico statale dell’Ucraina, l’ha definita “un’incredibile perdita per la comunità cinematografica e per l’Ucraina”. Sua moglie Olga Birzul ha scritto in un post su Facebook ripreso dalla Cnn: “Il mio cuore rimarrà per sempre nel terribile anno 2022. Perché sei rimasto lì. Il mio eroe. Il mio amore. Il mio tutto. Non so come vivere e respirare senza di te. Io non so se potrò mai più sognare”, “l’unica cosa che ho da te è una bambina di 9 anni con i tuoi occhi grigi”.