Ucraina ultime notizie. 007 Usa, possibile che Putin usi armi nucleari

6:52 Putin: «tutto sta andando secondo i piani»

«Tutto sta andando secondo i piani». Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, è il presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua visita in Turkmenistan. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina «gli obiettivi della guerra della Russia non sono cambiati» : «l’obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia stessa», spiega Putin aggiungendo che le tattiche per raggiungere quest obiettivo «possono essere diverse».

Putin ha anche detto, citato dalla Tass, che non vi è stato alcun attacco terroristico a Kremenchuk, sottolineando che l’esercito russo non colpisce obiettivi civili.