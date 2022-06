Ucraina, ultime notizie. Putin offre i porti di Mariupol e Berdyansk per il grano ucraino

18:40 Ue, Ungheria riceverà sempre petrolio russo se stop oleodotto

Nel sesto pacchetto di sanzioni entrato in vigore è presente la clausola che garantisce l'Ungheria (ma anche Repubblica Ceca e Slovacchia) in caso di interruzioni delle forniture di petrolio russo. “Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro - si legge nel regolamento approvato - dovrebbe essere consentita l’importazione di petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro”.

“In caso di improvvisa interruzione delle forniture di petrolio, mediante oleodotto o per via marittima - si legge ancora - è opportuno che gli Stati membri agiscano in uno spirito di solidarietà e cooperazione regionale, coinvolgendo sia le autorità pubbliche che le imprese energetiche, in stretto coordinamento nell'ambito del gruppo di coordinamento del petrolio, in vista di eventuali immissioni di scorte petrolifere”.