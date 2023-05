Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: «Ue appoggia il piano di pace di Zelensky». Iniziata missione dell’inviato cinese

8:48 Inviato speciale della Cina inizia tour a Kiev, poi sarà a Mosca

Li Hui, rappresentante speciale della Cina per gli affari eurasiatici dal 2019 ed ex ambasciatore in Russia, darà il via oggi con la sua delegazione alla missione in Europa che lo porterà prima a Kiev e poi a Mosca, negli sforzi di Pechino per trovare una “soluzione politica” alla crisi ucraina. Li si recherà anche in Polonia, Francia e Germania, secondo quanto annunciato dal ministero degli Esteri cinese la scorsa settimana, “per comunicazioni approfondite” e per rimarcare che “dallo scoppio della crisi ucraina, la Cina ha sempre mantenuto una posizione obiettiva e imparziale, promuovendo attivamente colloqui di pace”.

La Cina, a tal proposito, “è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo per raggiungere un maggiore consenso internazionale sul cessate il fuoco, sulla fine della guerra, sull’apertura di colloqui di pace e per evitare l’escalation della situazione, in modo da dare contribuire alla promozione della soluzione politica della crisi ucraina”. Li, noto per il suo fluente russo (è stato ambasciatore a Mosca per dieci anni fino al 2019), è il funzionario cinese di più alto livello a visitare l’Ucraina da quando la Russia ha iniziato la sua aggressione a febbraio 2022 e il suo viaggio potrebbe coincidere con l’inizio della controffensiva a lungo attesa delle truppe di Kiev per riconquistare il territorio occupato. La visita è maturata dopo che il presidente Xi Jinping ha avuto a fine aprile una telefonata con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, la prima dallo scoppio della guerra.

Zelensky ha descritto il colloquio di un’ora come “lunga e significativa”, mentre Xi ha affermato che “la posizione centrale della Cina è di promuovere la pace con i colloqui”. Nel primo anniversario dell’invasione della Russia, la Cina ha rilasciato la sua ’posizione sulla risoluzione politica della crisi ucraina’, un documento di 12 punti accolto con scetticismo in Occidente, visti i legami di Pechino con la Russia. Pechino non ha condannato esplicitamente Mosca per l’invasione, intervenendo spesso in suo soccorso, a partire dalle votazione all’Onu.