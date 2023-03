Ucraina, Corte penale internazionale emette mandato di arresto contro Putin. Erdogan: ok all’ingresso della Finlandia nella Nato

13:11 Gas, Stoltenberg (Nato): “Infrastrutture critiche per sicurezza”

Le piattaforme offshore per l’estrazione di gas “sono davvero impressionanti. Tutti noi sappiamo che hanno aiutato a riscaldare le case e a sostenere l’industria in tutta Europa. Installazioni come questa piattaforma per l’estrazione di gas sono vitali per la nostra economia, la nostra industria, ma anche per la nostra sicurezza”. Lo sottolinea il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in un punto stampa videotrasmesso da una piattaforma offshore nel Mare del Nord, nell’offshore norvegese. “Abbiamo visto - continua - come il presidente Vladimir Putin ha tentato di usare l’energia come un’arma nella guerra contro l’Ucraina: il gas norvegese ha aiutato a rispondere e a far sì che il tentativo di Putin di usarlo come arma fallisse”. La Nato si occupa della sicurezza delle infrastrutture energetiche “da molti anni”, ma recentemente ha aumentato i suoi sforzi per rendere queste infrastrutture ancora più “sicure”, conclude.