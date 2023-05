Ucraina, ultime notizie. Notte di esplosioni a Kiev, missili su Odessa, un morto e due feriti

8:20 Isw: le truppe russe stanno perdendo l’iniziativa a Bakhmut

Nonostante la natura limitata dei contrattacchi delle forze ucraine, le truppe russe stanno perdendo l’iniziativa nell’area di Bakhmut: lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull’andamento del conflitto. Il rapporto afferma che funzionari russi e ucraini hanno riconosciuto ieri che le forze di Kiev continuano a sferrare contrattacchi limitati nella zona della città contesa. In particolare, la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha affermato che le truppe ucraine stanno avanzando in direzioni non specificate sui fianchi di Bakhmut.

Il portavoce del Gruppo orientale delle forze ucraine, il colonnello Serhiy Cherevaty, ha dichiarato che i suoi soldati hanno guadagnato ieri fino a 500 metri in direzione di Bakhmut e continuano ad attaccare i fianchi russi. Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue truppe aviotrasportate hanno fatto pochi progressi, ma ha riconosciuto i continui contrattacchi ucraini sui fianchi di Bakhmut vicino a Bohdanivka (5 km a nord-ovest di Bakhmut) e Ivanivske (6 km a ovest di Bakhmut).

Intanto, il fondatore del Gruppo Wagner, Yevhen Prigozhin, ha negato che i suoi mercenari hanno messo a segno guadagni territoriali, come aveva affermato il ministero della Difesa russo, criticando il ministero per aver falsamente rappresentato una ritirata come una conquista di nuove posizioni. Un influente blogger militare, riporta inoltre il centro studi, si è lamentato del fatto che le truppe russe devono ora rispondere alle azioni ucraine, sottintendendo che i soldati di Mosca stanno perdendo l’iniziativa nella zona di Bakhmut, nonostante la natura limitata dei contrattacchi ucraini nell’area.