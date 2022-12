Ucraina, ultime notizie. Mosca: esercitazioni navali con Pechino. Blackout a Kiev e in 10 regioni dopo attacco russo

9:49 Difesa Regno Unito, gruppo Wagner usa tattiche offensive per sfruttare detenuti reclutati

Il gruppo Wagner, compagnia mercenaria schierata sul terreno in Ucraina, continua a svolgere un ruolo di primo piano nei combattimenti nel Donetsk. Il gruppo ha sviluppato tattiche offensive per sfruttare il gran numero di detenuti che ha reclutato. A scriverne è il ministero della Difesa di Londra, che ha divulgato l’ultimo rapporto dell’intelligence britannica. Il gruppo Wagner, vi si legge “continua ad assumere un ruolo importante nella guerra di logoramento intorno alla città di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk. Negli ultimi mesi ha sviluppato tattiche offensive per sfruttare il gran numero di detenuti poco addestrati che ha reclutato. Ai singoli combattenti verrebbe fornito uno smartphone o un tablet che indica al possessore la linea di avanzamento e l’obiettivo stabiliti, sovrapposti ad immagini satellitari commerciali”.

“A livello di plotone e più in alto ancora, i comandanti rimangono verosimilmente al riparo e impartiscono ordini via radio, informati dai feed video di piccoli drone”, scrive ancora nel suo rapporto l’intelligence britannica. “Ai singoli e alle sezioni - continua - viene ordinato di procedere lungo il percorso pianificato, spesso con una copertura di fuoco, più di rado accanto a veicoli blindati. Gli agenti Wagner che deviano dalle loro rotte d’assalto senza autorizzazione rischiano minacce di esecuzioni sommarie”. “Queste tattiche brutali - commenta in conclusione - mirano a preservare le rare risorse che il gruppo possiede a livello di comandanti esperti e veicoli corazzati, a scapito delle reclute-detenuti più facilmente disponibili, e che l’organizzazione considera sacrificabili”.