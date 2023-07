Ucraina, ultime notizie. Nella notte attacchi aerei su varie città ucraine, tutti abbattuti i droni lanciati su Kiev

8:36 Direttore Cia, guerra ha creato opportunità unica per reclutare spie in Russia

Il direttore della statunitense Cia William Burns, ha sottolineato che il malcontento per la guerra in Ucraina ha fornito una “occasione unica” per il reclutamento di spie in Russia e ha proposto di approfittarne. “La disaffezione per la guerra continuerà a rodere la leadership russa nonostante la propaganda e la repressione di stato. Tale disaffezione crea un’opportunità irripetibile per noi, per la Cia. Cercheremo di non sprecarla”, sottolinea Burns che ha partecipato a un evento organizzato dalla Fondazione Ditchley in Inghilterra. Nello specifico, Burns ha fatto riferimento a una recente iniziativa sul popolare social network russo Telegram che spiega ai russi come contattare la Cia in sicurezza attraverso il dark web e che avrebbe già avuto 2,5 milioni di visualizzazioni in una sola settimana. “Siamo molto aperti agli affari”, spiega ancora il direttore della Cia. Burns ha anche fatto riferimento alla recente ribellione del leader del Wagner Group, Yevgeni Prigozhin, e ha sottolineato che le sue azioni e movimenti precedenti alla presa di Rostov sul Don sono la prova di come la guerra abbia minato il potere del presidente russo Vladimir Putin.