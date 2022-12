Ucraina, ultime notizie. Putin, in zone annesse situazione “estremamente difficile”

Accordo politico in Ue sul price cap, a 180 euro a megawattora. Il tetto al prezzo del gas entrerà in vigore il 15 febbraio. Anche la Germania ha dato la sua approvazione. Contraria invece l’Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. La Russia minaccia una “reazione”. Meloni parla di “vittoria dell’Italia in una battaglia che molti davano per spacciata”