Ucraina ultime notizie. Consigliere sindaco Mariupol: almeno 22mila vittime in città

7:05 Agricoltori ucraini: manca gasolio per il raccolto

Dopo aver superato la stagione della semina primaverile, a volte indossando giubbotti antiproiettile ed elmetti, gli agricoltori ucraini devono affrontare un’altra sfida: trovare abbastanza gasolio per far funzionare i trattori per il raccolto.

La guerra con la Russia ha ridotto le forniture di carburante proprio mentre gli agricoltori hanno intensificato il lavoro per la stagione primaverile e hanno perso circa l’85% delle loro normali forniture dall’inizio del conflitto il 24 febbraio, affermano agricoltori, distributori di carburante e analisti.

La superficie totale coltivata a grano questa primavera dovrebbe già fino al 30% più piccola rispetto a quella dello scorso anno a causa dei combattimenti e anche i raccolti potrebbero diminuire se gli agricoltori non riescono a procurarsi sufficiente carburante in modo da poter applicare prodotti chimici e provvedere alla mietitura al momento giusto.