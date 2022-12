Ucraina ultime notizie. Banca Mondiale approva nuovo piano da 610 mln dollari di aiuti

7:05 Banca Mondiale approva nuovo piano da 610 mln dollari di aiuti

La Banca Mondiale ha annunciato un nuovo pacchetto di finanziamenti che comprende progetti per incrementare gli sforzi di soccorso e di ripresa dell’Ucraina nel contesto della guerra in corso. La Banca Mondiale fornirà un finanziamento aggiuntivo di 500 milioni di dollari attraverso un prestito della Birs (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) sostenuto da una garanzia del Regno Unito per lo stesso importo e mobilitato nell’ambito del progetto Peace (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance). La Banca Mondiale sosterrà l’Ucraina anche con un nuovo progetto per ripristinare e migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria e affrontare le nuove e urgenti necessità di servizi sanitari dovute alla guerra.

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia continua ad avere conseguenze economiche e umanitarie devastanti, con un impatto sul settore sanitario, sulle infrastrutture energetiche critiche e sulle reti di trasporto”, ha dichiarato il Presidente della Banca Mondiale, David Malpass. “Accogliamo con favore l’odierno sostegno finanziario dei nostri partner. Dall’inizio della guerra, la Banca Mondiale ha mobilitato 18 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza a sostegno della popolazione ucraina, compresi gli impegni e le promesse dei donatori, di cui 15 miliardi sono stati erogati”. Gli ulteriori 500 milioni di dollari di prestiti della BIRS per il Progetto Peace aiuteranno il governo ucraino a far fronte alle spese relative agli assegni familiari e per l’infanzia, agli stipendi dei dipendenti pubblici e al pagamento dei servizi pubblici. Il mantenimento di questi servizi pubblici critici è essenziale per limitare la perdita di capitale umano e ricostruire il Paese e la sua economia dopo la guerra. Ad oggi, si stima che 12 milioni di persone in Ucraina abbiano beneficiato del progetto Peace.