Ucraina, ultime notizie. Missione peacekeeper Ue in Ucraina, Mosca: «Ipotesi molto pericolosa»

10:03 Varsavia, i Mig-29 promessi a Kiev non vengono da ex Germania est

I quattro caccia Mig-29 di fabbricazione sovietica che Varsavia ha promesso a Kiev non provengono dagli stock della ex Germania orientale. Ad assicurarlo è il capo dell’Ufficio sicurezza nazionale della Polonia, Jacek Siewiera, che in un’intervista alla Dpa sottolinea come Berlino non sia pertanto tenuta ad autorizzare il loro trasferimento. “Non si tratta di aerei tedeschi”, ha aggiunto. “Per questioni operative, non vorrei fornire ulteriori dettagli”. Nel 2002, la Polonia acquistò 23 Mig-29 dalla Germania. A metà marzo, il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato che Varsavia consegnerà quattro caccia Mig-29 a Kiev per aiutare l’Ucraina a difendersi contro l’aggressione russa.