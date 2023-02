Ucraina, ultime notizie. Dalla Cina un piano in 12 punti. Mattarella: «La pace richiede una grande opera»

10:33 Meloni, un anno fa la Russia ha scioccato il mondo. Il piano di Putin è fallito

“Un anno fa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina, la Russia aveva già in passato compiuto aggressioni verso i suoi vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici ma nessuno poteva immaginare un atto così grave”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio in occasione dell'anniversario della guerra in Ucraina.

“L'obiettivo di Putin era quello di far capitolare l'Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solo europei“ ha continuato Meloni. “Quel piano è fallito, Mosca ha dovuto fare i conti con l'eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte dei missili e dei carri armati: l'amore per la propria Patria. Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto, A Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò”.