Ucraina, ultime notizie. Biden: per ora Kiev non ha bisogno di F16. Da Banca Mondiale nuovi aiuti per 2,5 mld $

8:10 Da Banca Mondiale nuovo pacchetto di 2,5 mld dollari di aiuti

La Banca mondiale ha annunciato un nuovo pacchetto di 2,5 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina e mantenere i servizi essenziali e le funzioni governative fondamentali nel primo anniversario dell’invasione russa del paese. La sovvenzione fornisce un sostegno diretto al bilancio dell’Ucraina nell’ambito del progetto di spesa pubblica della Banca mondiale per la resilienza della capacità amministrativa in Ucraina (Peace).

I fondi, forniti dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), saranno trasferiti al governo dell’Ucraina dopo un’adeguata verifica da parte della Banca mondiale. Come riportato dalla Banca Mondiale in un comunicato, questo pacchetto di finanziamento aggiuntivo al progetto Peace sosterrà settori chiave, tra cui l’assistenza sanitaria, le scuole, i pagamenti delle pensioni, i pagamenti per gli sfollati interni, i programmi di assistenza sociale e gli stipendi dei lavoratori che forniscono servizi governativi di base. Il presidente della Banca Mondiale, David Malpass ha ricordato che la Banca mondiale ha mobilitato 20,6 miliardi per sostenere l’Ucraina dall’inizio della guerra. “Continueremo a sostenere il popolo ucraino attraverso progetti di riparazione urgenti e il coordinamento con il governo per gli sforzi di recupero e ricostruzione”, ha affermato.