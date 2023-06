Ucraina, ultime notizie. Nessuna notizia di Prigozhin. Shoigu visita le truppe e Mosca revoca misure di sicurezza

7:44 Ex direttore Cia a Prigozhin, stia attento anche a finestre aperte

L’ ex direttore della CIA il generale David Petraeus domenica ha avvertito il leader della fallita rivolta in Rusaia, Yevgeny Prigozhin, di “stare molto attento alle finestre aperte”. Parlando alla trasmissione ’Stato dell’Unione’ della CNN, il generale in pensione apparentemente si riferiva al numero di importanti personaggi russi che sono morti in circostanze poco chiare, comprese le cadute dalle finestre, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Come parte dell’accordo per fermare la marcia su Mosca dei suoi mercenari della Wagner, Prigozhin ha accettato di andare in esilio nella vicina Bielorussia, il cui leader è un fedele alleato del presidente russo Vladimir Putin.

“Prigozhin ha salvato la sua vita, ma ha perso il suo gruppo Wagner”, ha detto Petraeus. “E dovrebbe stare molto attento alle finestre aperte in Bielorussia, dove sta andando”, ha aggiunto.

Tra coloro che sono morti in circostanze poco chiare c’era il presidente del consiglio della più grande compagnia petrolifera privata russa, che ha criticato l’operazione militare russa in Ucraina. È caduto da una finestra di un ospedale nel settembre dello scorso anno. Il Cremlino ha metodicamente represso i critici della guerra, quindi il rapido perdono per Prigozhin sembrava mostrare la debolezza di Putin. Ma molti di coloro che si sono opposti o hanno tradito Putin sono morti mesi o anni dopo in circostanze misteriose, alcuni addirittura dopo aver lasciato la Russia.