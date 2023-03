Ucraina, ultime notizie. Cremlino, avanti con armi nucleari tattiche in Bielorussia

12:57 Berlino, intensificare subito ricostruzione e riparazione



La ministra tedesca per lo Sviluppo, Svenja Schulze, vuole intensificare da subito la ricostruzione e la riparazione dei danni di guerra in Ucraina. A tal fine, Schulze ha presentato a Berlino una piattaforma Internet che ha lo scopo di mettere in rete organizzazioni, aziende e iniziative di aiuto per Kiev.

“Coloro che credono in un futuro migliore e che lavorano per esso saranno in grado di superare meglio questi tempi difficili”, ha detto Schulze in una conferenza stampa congiunta con l’ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiev, come riportano i media tedeschi. “Sappiamo anche dall’esperienza globale con la ricostruzione che la preparazione tempestiva è estremamente importante in modo che gli aiuti di emergenza a breve termine si adattino nel modo più efficiente possibile alla ricostruzione a lungo termine”, ha aggiunto la ministra.