Ucraina, ultime notizie. Kiev: Russia prepara nuova ondata di attacchi entro il 24 febbraio

8:15 Madrid, carri armati Leopard a Kiev in primavera

La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha assicurato che i carri armati Leopard che la Spagna invierà all’Ucraina arriveranno nel Paese “verso primavera”: lo riporta l’emittente radiotelevisiva spagnola Rtve. Robles non ha indicato quanti tank Madrid consegnerà a Kiev, ma ha spiegato che si tratterà dei Leopard 2 A4 di fabbricazione tedesca, attualmente in disuso nella base di Saragozza. I carri armati verranno revisionati e riparati in collaborazione con l’industria militare, ha sottolineato. “La Spagna, in coordinamento e in base agli incontri con i partner e gli alleati, contribuirà con Leopard 2 A4 in buono stato di funzionamento, e per questo avremo il supporto dell’industria... Non si tratta solo di inviare carri armati, ma di addestrare gli equipaggi e la manutenzione”, ha detto Robles durante una visita alle truppe spagnole di stanza in Lettonia nell’ambito dello schieramento Nato nel Paese. “Esamineremo le riparazioni necessarie. Secondo i piani degli alleati (l’invio) avverrà in primavera. Prima di allora, la presenza fisica dei Leopardi non sarebbe necessaria e sfrutteremo questo periodo per l’addestramento”, ha aggiunto. Robles ha spiegato che la Germania ha inviato una lettera alla Spagna chiedendo di collaborare alla formazione degli equipaggi.