Ucraina, ultime notizie. Mosca: «Non accetteremo price cap su petrolio russo»

G7 e Australia si uniscono a Ue su price cap a petrolio russo

I paesi del G7 e l’Australia si sono uniti all’Unione Europea per l’adozione del price cup di 60 dollari al barile per il petrolio russo. Un passo fondamentale dal momento in cui le sanzioni occidentali mirano a riordinare il mercato globale del petrolio per prevenire l’impennata dei prezzi e privare il presidente Vladimir Putin dei finanziamenti per la sua guerra in Ucraina. Lunedì entrerà in vigore l’embargo dell’Ue sul petrolio russo spedito via mare e un divieto di assicurazione per tali forniture.