Ucraina ultime notizie. Michel: «Futuro dell’Ucraina è in Ue, destino è comune»

17:15 Russia, «protesta dei fiori» per Dnipro si estende a 60 città

Ormai sono 60 le città russe dove i cittadini continuano a deporre fiori in memoria dei morti di Dnipro, in una protesta contro la guerra in Ucraina che continua a estendersi. A Mosca, ma anche a Krasnodar, Kazan, Vladikavkaz, Pskov, senza dimenticare San Pietroburgo dove vi sono sette memoriali spontanei, la gente continua a portare fiori, candele e giocattoli sotto i monumenti dei poeti ucraini Taras Shevchenko e Lesya Ukrainka, o quelli alle vittime dello stalinismo, scrive Moscow Times. Spesso appaiono anche foto di Dnipro o scritte con il nome della città dove il 14 gennaio un missile da crociera russo Kh-22, previsto contro le navi da guerra, ha devastato un condominio uccidendo 46 civili, fa cui sei bambini. Le autorità hanno smantellato più volte i memoriali spontanei, e sette persone sono state già arrestate, ma quella che ormai viene chiamata la “protesta dei fiori” non sembra fermarsi. “E’ una dichiarazione contro la guerra, non è solo lutto peri morti di Dnipro”, ha detto una donna mentre deponeva un fiore al memoriale nella città siberiana di Novosibirsk. “Ho deciso di portare fiori per dimostrare che non tutti i russi mancano di compassione verso gli ucraini”, ha spiegato un uomo a Khanty-Mansiisk, nella Siberia occidentale. Per molti è un modo di sentirsi parte di un movimento più ampio. “Non è per i morti, ma per i vivi. Abbiamo bisogno di sapere che non siamo soli”, dice Zachar, che ha deposto fiori a San Pietroburgo. “Provo un’incredibile vergogna per il mio paese e l’incapacità di dare aiuto in qualche, se non con questi piccoli gesti. La gente contro la guerra in questa città deve capire che siamo in tanti” ha aggiunto una donna di Pskov.