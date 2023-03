Ucraina, ultime notizie. Arrestato giornalista Wall Street Journal in Russia. Kiev: respinti 60 attacchi russi

9:20 In Germania 3,08 mln di richiedenti asilo nel 2022, record storico

Alla fine del 2022, circa 3,08 milioni di persone erano registrate come richiedenti protezione nel Registro centrale degli stranieri in Germania. Lo riferisce Destatis, l’Ufficio federale tedesco di statistica, secondo cui il numero di persone registrate in cerca di protezione è aumentato di 1,14 milioni rispetto all’anno precedente. Questo aumento, dovuto alla migrazione forzata dall’Ucraina, è il più alto registrato in un anno di riferimento dall’inizio delle statistiche nel 2007. Alla fine del 2022, circa 1,01 milioni di ucraini cercavano protezione in Germania a causa della guerra di aggressione russa. Le persone in cerca di protezione sono stranieri che, in base al diritto internazionale, a motivi umanitari o politici, soggiornano in Germania, secondo le informazioni del Registro centrale degli stranieri