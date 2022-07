Ucraina, ultime notizie. Kiev, 8.000 persone bloccate a Severodonetsk

7:54 Governatore ucraino Donetsk sollecita i civili a lasciare la regione

Il governatore della regione ucraina di Donetsk, Pavlo Krylenko, sollecita i civili a lasciare la zona in vista dell’offensiva delle forze russe. “La Russia ha reso l’intera regione di Donetsk in una zona pericolosa anche per i civili. Chiedo a tutti di lasciarla. Sfollare salva la vita”, ha dichiarato. Il sindaco di Slovyansk, la città considerata il prossimo obiettivo di Mosca, Vadym Lyakh ha predisposto autobus e treni, con destinazione l’Ucraina occidentale, per i civili in fuga. Nel frattempo, i militari ucraini hanno costruito un muro difensivo lungo il fronte, a ridosso dei tre centri abitati di Siversk, Soledar e Bakhmut, dopo la caduta di Severodonetsk e Lysychansk, nella regione di Sloviansk, con l’obiettivo di fermare l’avanzata dei russi verso la zona industriale di Kramatorsk, quartier generale delle forze ucraine nel Donbass.