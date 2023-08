Ucraina, ultime notizie. Usa: Biden approva addestramento piloti ucraini su F-16. Russia: crollano del 41,4% introiti gas e petrolio in primo semestre

9:29 Il Papa, mentre in Ucraina si combatte i giovani chiedono pace

Il Papa, nell’udienza generale, ha ripercorso i giorni della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona e ha sottolineato la volontà di pace dei giovani. “Mentre in Ucraina e in altri luoghi del mondo si combatte, e mentre in certe sale nascoste si pianifica la guerra - è brutto questo - la Giornata della Gioventù ha mostrato a tutti che è possibile un altro mondo: un mondo di fratelli e sorelle, dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all’altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi! Il messaggio dei giovani è stato chiaro: lo ascolteranno i ’grandi della terra’?, mi domando”. Per il Papa tutti dovrebbero prestare attenzione a “questo entusiasmo giovanile che vuole pace”. “Speriamo che tutto il mondo ascolti questa Gng e guardi a questa bellezza andando avanti”, ha concluso il Papa.