Ucraina ultime notizie. Nyt: «Mosca ha distrutto la diga di Kakhovka, ci sono le prove»

14:52 Putin, «comandante forze armate Kiev Zaluzhny è all’estero»

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny potrebbe essere all’estero. E’ quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i corrispondenti militari. ’’Mi sembra che sia all’estero, ma potrei sbagliarmi’’, ha detto Putin rispondendo a una domanda su dove si trovi il capo delle forze armate ucraine. Nelle scorse settimane i media russi avevano diffuso voci circa il ferimento di Zaluzhny in un raid missilistico, ma il comandante era poi apparso in un video per smentirle denunciando la propaganda russa.