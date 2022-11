Ucraina ultime notizie. Cremlino: valuteremo risposta ad attacchi britannici. Londra respinge di nuovo le accuse sul Nord Stream

8:51 Intelligence Kiev: al 30% Mosca userà atomica



“Se proprio devo metterla in percentuali, dico che c'è un 30 per cento di possibilità che la Russia usi una bomba nucleare tattica o un'altra arma non convenzionale contro di noi. Al momento, però, non abbiamo segnali che stiano preparando l'attacco”. Lo dice in una intervista a Repubblica il generale ucraino Vadym Skibitsky, vice capo del servizio di intelligence militare (Gur).

Il Cremlino in realtà accusa voi di voler colpire con una bomba sporca radioattiva. “È una campagna di informazione preparata ad alto livello, molto preoccupante. Mi ricorda la posizione della Russia riguardo all'uso delle armi chimiche in Siria e in Libia, e sappiamo come è andata - spiega -. Per questo invitiamo i rappresentanti dell'Aiea a ispezionare tutte le nostre strutture, compresa Chernobyl, dove in epoca sovietica veniva prodotto plutonio per uso militare”.

“Negoziare con la Russia è una minaccia per noi. Dopo gli accordi di Minsk cosa è successo? Un breve periodo di pace e poi l'aggressione su vasta scala. Se lasciamo il Donbass, la Crimea, Kherson e Zaporizhzhia, queste regioni diventeranno le teste di ponte per un'ulteriore escalation, che punterà a Kiev e Odessa”, aggiunge. C'è la possibilità che Putin possa essere spodestato dai suoi? “Sappiamo che in Russia qualcosa di simile si sta preparando, ma serve tempo. Non sto parlando della gente comune, ma della sua cerchiaristretta che, per colpa di Putin, perde potere economico e politico”, risponde.