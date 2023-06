Ucraina, ultime notizie. Zelensky: «Mosca valuta attacco a centrale Zaporizhzhia». Cremlino: bugia

14:17 Zaporizhzhia: Kiev, mondo fissi linee rosse e scongiuri attacco russo

La Russia valuta l’opzione di un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e “se il Cremlino deciderà di portare avanti questo scenario oggi dipende solo dalla reazione del mondo globale. Le linee rosse devono essere definite. Le conseguenze devono essere annunciate. Non domani. Oggi”. Lo scrive su Twitter il consigliere della presidenza ucraina Mykhailo Podolyak. “La Russia non è in grado di mantenere il controllo di Enerhodar nel medio termine e quindi sta valutando un attacco terroristico su larga scala alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per fermare la controffensiva ucraina e creare una zona grigia sanitaria spopolata, fissa per i prossimi anni, come parte dello status quo territoriale senza cessate il fuoco. Questa strategia comprende anche il tentativo di attaccare la diga di Kryvyi Rih con Kinzhal. Attualmente sono in corso ulteriori attività di posa di mine nella centrale nucleare, compresi i bacini di raffreddamento”, afferma Podolyak. Oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che Mosca “sta prendendo in considerazione uno scenario di attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: un attacco terroristico con rilascio di radiazioni”. Il Cremlino, per bocca del suo portavoce Dmitry Peskov, ha smentito, parlando di “un’altra bugia”.