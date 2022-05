Ucraina ultime notizie. Kiev, nave da guerra russa in fiamme nel Mar Nero

8:18 Di Maio (Esteri): Ue sia unita nel chiedere un tetto al prezzo del gas



“Proprio mentre ci accingevamo a celebrare con tutti i soggetti coinvolti nel ’Patto per l’Export’ il record assoluto di 517 miliardi di euro di esportazioni a gennaio, la folle e ingiustificata guerra di Putin ci è piombata addosso, con tutto il suo carico di nefaste conseguenze”. Esordisce così una lettera del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su «Il Sole-24 Ore».

“Abbiamo dovuto agire in fretta, programmando insieme al Presidente del Consiglio Draghi una serie di missioni lampo per assicurarci alternative ai combustibili fossili russi e riuscire così a diversificare le fonti di approvvigionamento; istituito un’Unità di Crisi, in coordinamento con la Task Force lanciata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le questioni interne, dedicata alle imprese che hanno subìto più danni nel loro export dalla crisi russo-ucraina - prosegue - accelerato tutte le procedure per fornire assistenza alle aziende con prodotti dual-use e aperto un canale di comunicazione permanente con i soggetti passibili di sanzioni o contro-sanzioni da ogni parte provenissero, convertito rapidamente una quota adeguata di risorse dedicate all’internazionalizzazione” per attuare “forme di sostegno e ricapitalizzazione a favore delle imprese più esposte a restrizioni nella domanda o nelle loro attività, per via del conflitto”.

“Ci siamo aperti al confronto con le associazioni di categoria per comprendere dove orientare la nostra azione, seguendo il medesimo approccio partecipativo che ha caratterizzato il nostro intervento a favore del Made in Italy, da due anni a questa parte - aggiunge -. Purtroppo, non siamo davanti ad un problema contingente. C’è una concentrazione di fattori rilevanti che impone una diversa attenzione da parte nostra. Elementi che richiedono di rilanciare, in sede europea, quello spirito di collegialità che ha caratterizzato la prima risposta al Covid-19 e che oggi dovrebbero portarci ad affrontare tutti insieme la sfida per stabilire un tetto massimo al prezzo del gas; o a realizzare, a livello transatlantico, un coordinamento ancor più rilevante su temi economici e strategici”.

