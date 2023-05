Ucraina ultime notizie. Attacchi notturni con droni in Crimea. Aiea: Situazione a Zaporizhzhya pericolosa

9:45 Gb, contrazione popolazione russa porterà a riduzione crescita economia



“La Russia sta quasi certamente affrontando la peggiore carenza di manodopera degli ultimi decenni. La Banca Centrale Russa ha intervistato 14.000 datori di lavoro e ha scoperto che il numero di dipendenti disponibili è al livello più basso dal 1998. Negli ultimi tre anni, la popolazione russa è diminuita di due milioni di persone in più rispetto al previsto, a causa dell’impatto della Covid-19 e della guerra in Ucraina ”. Lo riferisce un tweet del ministero della Difesa britannico in un aggiornamento d’intelligence sulla guerra in Ucraina.

“La Russia ha visto fino a 1,3 milioni di persone lasciare il Paese nel 2022, tra cui molte persone più giovani e ben istruite in settori di alto valore. Il Ministero delle Comunicazioni russo ha dichiarato che circa il 10% (100.000) della forza lavoro nel settore It ha lasciato il Paese nel 2022 e non vi ha fatto ritorno”, spiega l’aggiornamento, aggiungendo che “la mobilitazione, l’emigrazione storicamente elevata e l’invecchiamento e la contrazione della popolazione stanno limitando l’offerta di lavoro”. Ciò, conclude l’analisi, “probabilmente porterà a una riduzione della crescita potenziale dell’economia russa e rischia di alimentare l’inflazione”.