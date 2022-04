Ucraina ultime notizie. Missili russi hanno colpito porto di Mykolaiv, esplosioni a Belgorod

13:28 In fuga da Mariupol con Mediterranea Ong, chiusi in bunker per 13 giorni

Sono venti in tutto i profughi che l’ong Mediterranea saving humans sta portando in salvo in Italia, tra loro anche sette minori. Cinque tra i minori viaggiano da soli. «La maggior parte delle persone che sono con noi - spiega la capomissione Elena Fusar Poli - arriva da Mariupol. Ieri a Leopoli sono giunti tre treni con profughi che provenienti proprio da lì. Si tratta in oltre il 90% dei casi di donne con bimbi». A volontari e attivisti di Mediterranea i cittadini in fuga dalla città martoriata dalle bombe hanno raccontato “storie drammatiche”. “Molti sono rimasti chiusi nei bunker per oltre 13 giorni senza mai uscire, hanno gravi problemi di salute, problemi respiratori, oltre che un fortissimo stress post traumatico. Ci sono persone che non mangiano e altre che non si staccano un minuto dal telefono e non smettono di piangere perché si sono dovuti separare dai loro familiari. Ci sono minori non accompagnati perché in alcuni casi non si sono trovati i genitori. La situazione è veramente drammatica».