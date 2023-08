Ucraina, ultime notizie. Attacco russo nel Donetsk: 8 morti. A inizio autunno dagli Usa primo lotto di carri armati Abram a Kiev

7:53 Primo lotto di tank Abram dagli Usa entro inizio autunno

Gli Stati Uniti hanno approvato durante il fine settimana il primo lotto dei 31 carri armati Abrams M1-A1 destinati all’Ucraina, che dovrebbe arrivare nel Paese entro l’inizio dell’autunno: lo ha reso noto il capo delle acquisizioni dell’esercito, Doug Bush, come riporta la Cnn. «Sono pronti - ha detto Bush ai giornalisti durante un briefing -. Ora devono arrivare in Europa e poi in Ucraina, assieme alle munizioni, ai pezzi di ricambio, alle attrezzature per il carburante, alle strutture per le riparazioni. Quindi non si tratta solo dei carri armati, ma dell’intero pacchetto che li accompagna». Gli Stati Uniti hanno iniziato l’addestramento degli ucraini sugli Abrams lo scorso maggio in Germania.