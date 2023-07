Ucraina, ultime notizie. Polonia schiera cecchini al confine con la Bielorussia. Mosca: «Abbiamo intensificato gli attacchi sull'Ucraina»

11:41 Russia, negoziati di pace con Cina Brasile e partner africani

La Russia continuerà a negoziare una soluzione pacifica della crisi in Ucraina con la Cina, il Brasile e i partner africani. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, come riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. Nel summit Russia-Africa che si è svolto la scorsa settimana a San Pietroburgo, molti leader africani hanno chiesto al presidente russo Vladimir Putin di mettere fine alla guerra in Ucraina. Lui ha risposto che ’’studierà attentamente’’ la proposta di pace africana per la fine del conflitto, nei confronti della quale ha espresso ’’rispetto’’. Intanto, all’inizio di agosto, si terrà a Gedda, in Arabia Saudita, un incontro voluto da Riad per discutere le prospettive di pace per l’Ucraina. Evento al quale la Russia non è stata invitata.