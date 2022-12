Ucraina ultime notizie. Gazprom: continuano le spedizioni di gas attraverso l’Ucraina

11:35 Ministro ucraino, Starlink di Musk importanti come lanciarazzi Usa

Il ministro ucraino della Trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, in una recente intervista rilasciata ad Associated Press nel suo ufficio nella sede del ministero, ha paragonato la donazione dei terminali satellitari Starlink da parte di Space X per la connessione internet ai lanciarazzi multipli forniti dagli Stati Uniti in termini di importanza per la capacità dell’Ucraina di difendersi dall’invasione russa. «Migliaia di vite sono state salvate», ha detto Fedorov, sottolineando l’importanza delle comunicazioni mobili per scopi civili e militari durante la guerra.

Fedorov ha riferito che i luoghi più difficili per mantenere il servizio sono le regioni di Donetsk, Zaporizhzhia, Odessa e Kiev, nel centro e nell’est del Paese. E spiega che a volte meno della metà delle torri di telefonia mobile funziona nella capitale Kiev, perché gli attacchi aerei russi hanno distrutto o danneggiato le infrastrutture che le alimentano.

L’Ucraina ha circa 30mila torri di telefonia mobile e il governo sta cercando di collegarle a generatori in modo che possano continuare a funzionare anche quando gli attacchi aerei danneggiano la rete elettrica. Ma al momento l’unica alternativa sono i sistemi satellitari come Starlink, su cui gli ucraini potrebbero fare maggiore affidamento se i blackout iniziassero a durare più a lungo. «Dovremmo capire che in questo caso gli Starlink e le torri, collegate ai generatori, saranno l’infrastruttura base per internet», ha detto Federov.