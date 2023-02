Ucraina ultime notizie. Battaglia dura a Bakhmut. Kiev: non colpiremo la Russia. Il Papa: vado se c’è dialogo

10:09 Mosca, attesa in settimana visita di Grossi (Aiea)



Rafael Grossi, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), si recherà questa settimana in visita a Mosca. Lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov. Con Grossi, ha sottolineato Ryabkov, citato dall’agenzia Ria Novosti, le autorità russe si aspettano di avere una conversazione approfondita e professionale sull’istituzione di una zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, controllata dalle forze di Mosca.